À la Une de votre édition : les confidences de la compagne d'un des deux militaires tués au Burkina Faso lors de l'opération de libération d'otages, notre enquête sur la flambée de violence à Angers, les 250 000 candidatures pour seulement 4 500 postes à pourvoir à la SNCF, des parents aux manettes d'une cantine scolaire, puis la découverte du plus beau marbre du monde à Carrare en Italie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.