À la Une de votre édition : l'hommage national aux deux soldats tués lors de l'opération de sauvetage des otages au Sahel, l'envolée du prix de l'électricité, notre enquête sur l'offensive des églises évangéliques dans notre pays, le bureau flexible et le rachat par Tony Parker de la station de ski de Villard-de-Lans. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.