À la Une de votre édition : l'arrêt des soins prodigués à Vincent Lambert, le record de recettes battu par le malus écologique en 2018, la sanction inédite contre les gilets jaunes casseurs, la négociation de prix auprès de nos commerçants, et la visite de quelques-uns des plus beaux jardins de notre pays. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.