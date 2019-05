À la Une de votre édition : le retour en France d'une trentaine de femmes yézidies, le renvoi aux assises d'un CRS pour avoir éborgné un manifestant, le retour en grâce des voitures diesel auprès des conducteurs, les raisons du succès des courses au drive, et la location de monuments historiques au Portugal. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.