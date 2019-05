À la Une de votre édition : l'arrestation de l'auteur présumé de l'explosion du colis piégé à Lyon et des membres de sa famille, le chamboulement du paysage politique provoqué par les résultats des élections européennes, la possible fusion entre Renault et Fiat Chrysler ainsi que ses enjeux, les nouveaux billets de banque pour éviter les faussaires, puis le chant du coq bientôt classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.