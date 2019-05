À la Une de votre édition : la noyade de trois personnes dans le Rhin après le chavirement d'un bateau, les solutions pour alléger la facture d'électricité qui connaîtra une hausse spectaculaire à partir du samedi 1er juin 2019, la menace qui plane autour des premières épreuves du baccalauréat, les lieux préférés des Français pour ce week-end de l'Ascension, et un reportage sur la belle histoire du bébé prématuré prénommé Saybie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.