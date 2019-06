À la Une de votre édition : l'honneur rendu aux vétérans pour le 75ème anniversaire du débarquement, le bras de fer entre les autorités et les urgentistes en grève, un retour sur le divorce à l'italienne entre Renault et Fiat Chrysler, une enquête sur les lunettes pas chères et un reportage à la rencontre des supporters des Bleues à moins de 24h de la Coupe du monde féminine de football. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.