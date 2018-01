À la Une de votre édition : l'opération séduction d'Emmanuel Macron auprès des entreprises étrangères à Versailles, l'alerte aux crues et aux avalanches dans 29 départements, l'ouverture de la nouvelle plateforme d'orientation post-bac Parcoursup, les méthodes pour évacuer le stress et les galeries souterraines de Lyon. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/01/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.