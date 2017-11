À la Une de votre édition : la greffe de peau d'un homme brûlé à 95%, la suppression totale de la taxe d'habitation en 2020, le retour des touristes et hommes d'affaires en France et la vie sans aucun déchet. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.