À la Une de votre édition : la première salve de grèves à la SNCF, les conseils pratiques pour contourner les perturbations sur les rails, la traçabilité des produits alimentaires à l'aide de la blockchain, le succès grandissant de la pédagogie des écoles Montessori et le nouveau cri d'alarme du WWF concernant l'impact du changement climatique sur la biodiversité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 avril 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.