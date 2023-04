Titres-restaurant papier : les refus se multiplient

Les restaurateurs ne veulent plus tamponner les tickets-restaurant papier, un par un. On voit de plus en plus d'affiches de refus de tickets-restaurant, sur les portes des établissements et les clients sont un peu déboussolés. Mais il y a un autre problème pour les restaurateurs. Avant, ils envoyaient tous les tickets dans une seule enveloppe. Désormais, il faut les envoyer en Chronopost, donc c'est plus cher et le remboursement est beaucoup plus lent qu'avant. Alors, il y a deux écoles, d'abord, les restaurants qui refusent catégoriquement les tickets papiers. Et puis il y a ceux qui n'ont pas d'autres choix que de les accepter, comme au restaurant "Ataya", spécialiste de snacking. La solution serait la carte magnétique, pour remplacer les tickets papiers. On en trouve de plus en plus. Pour les restaurateurs, c'est plus facile et moins cher. "Cette solution est bien plus pratique, efficace, rapide pour nous, puisqu'on encaisse comme une carte bleue et on est remboursé à peu près comme une carte bleue", affirme Sébastien Vermeulen, membre de l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie (UMIH) à Lille Métropole. Le bon vieux ticket-resto vit ses dernières heures. On en utilise près de trois millions chaque jour en France. Ça fera moins de papiers et moins de déchets. TF1 | Reportage S. Hembert, Z. Ajili, C. Boudani