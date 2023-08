Titres-restaurants : la fin de la version papier ?

Depuis le 30 juin, à l'entrée de la brasserie "Le Sully", il est écrit que les titres-restaurants en papier ne sont plus acceptés, parce que depuis le début de l'année, les règles ont changé. Désormais, les restaurateurs sont plus taxés qu'avant, sur les titres resto au format papier. Sur 100 euros payés en chèque resto, seuls 95 vont dans la poche de Romain Vidal, directeur de la brasserie "Le Sully". Ils estiment ne perdre que quelques clients en refusant le titre papier, car sa clientèle paie majoritairement avec une carte resto. Mais ce n'est pas le cas partout, encore quatre titres sur dix sont distribués sous forme de chèques papiers. Aucune obligation légale n'existe, chaque entreprise est libre de choisir le papier, la carte ou les deux. La colère contre le paiement par carte est incomprise des organismes, qui gèrent les titres-restaurants. Ils avancent qu'à chaque paiement au restaurant, l'argent est reversé une semaine plus tard au professionnel, avec une commission, en moyenne, de 4%. C'est bien plus élevé qu'un paiement par carte bleue, oui, mais aussi parce que la fin du papier entraîne des coûts, selon le leader du secteur. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Gallaccio, B. Chastagner, M. Desmoulins