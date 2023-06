Toits arrachés, arbres couchés... De gros dégâts dans le Cher

Bâcher les toitures avant le retour de la pluie, c'était la priorité pour cet habitant, en images. Lundi, le vent et la grêle ont dévasté son terrain. Le village de Preuilly dans le Cher a été traversé par l'orage. Et les dégâts sont spectaculaires. Au cœur du bourg, le bâtiment de la mairie se trouve aujourd'hui à ciel ouvert. "Le toit s'envolait, c'était la catastrophe", regrette un autre villageois. Dans la vidéo en tête de cet article, sur ces images filmées par un habitant, on mesure la violence des vents et de la grêle. À l'extérieur, une partie du toit a été emportée. Dans un autre endroit du bourg, le hangar est en partie tombé sur la voiture qui se trouve à l'extérieur. Près de 24 heures après l'orage, il reste encore des grêlons au sol. Dans une guinguette, des amis sont venus en renfort pour protéger les bâtiments et nettoyer les terrains. Des interventions en urgence ont été effectuées avant une réparation plus durable pour effacer à Preuilly le traumatisme de cet orage. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schely