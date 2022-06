Toits, écoles, entreprises : l’urgence pour tout réparer à Vichy après les orages

Des centaines de mètres carrés de vitres ont été pulvérisés en quelques minutes. A Vichy, Olivier Glomet, jardinier horticole, n'oubliera jamais cet instant où il a découvert les dégâts dans les serres. "On a les larmes aux yeux. Quand on est arrivé, c'est tout cassé. C'est un outil de travail qu'on a et on s'est dit que c'est la fin, qu'est-ce qu'on va faire ? Comment on va faire pour travailler ?", déplore-t-il. Les jardiniers se cassent actuellement la tête afin de nettoyer rapidement, mais sans se blesser. Ces serres sont strictement interdites d'accès. Des milliers de verres au sol. Mais le danger vient du toit et des bâches où sont accumulés des milliers de morceaux de verres qui menacent de s'effondrer. La sécurité est aussi une priorité dans une école maternelle. Les pompiers ont recouvert de bâches les velux endommagés. Les agents d'entretien ont renoncé à leurs jours de congé pour accueillir les enfants demain. Toit éventré, bâtiment inondé, l'orage a stoppé net l'activité de Blaise Rodier, responsable de Guitares "Wild Customs" à Creuzier-le-Vieux. Ses équipes fabriquent des guitares pour le monde entier. Elles sont en chômage technique. Pour faire face à l'urgence, certains assureurs ont ouvert exceptionnellement leurs agences. À chaque fois, les mêmes consignes. "Faire en sorte de ne rien toucher, de prendre des photos, puis des devis de réparation pour estimer à peu près le montant des dommages", explique Kelly Moulin, directrice commerciale de l'agence d'assurances MMA à Cusset. De nouveaux messages sont annoncés pour mercredi. À Vichy, les pompiers anticipent. Ils sécurisent d'ores et déjà les verrières fragiles de l'opéra. TF1 | Reportage N. Chiesa, T. Gathy