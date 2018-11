Tolérance zéro pour les deux-roues dans les grandes villes

En 2017, 270 000 personnes ont acheté un scooter ou une moto suite aux mesures prises par les maires de grandes villes. En effet, ces derniers ont incité les automobilistes à laisser leur voiture au garage. Plus économiques et rapides, les deux-roues se faufilent partout et franchissent parfois la ligne jaune. À Paris, le stationnement est autorisé, à condition qu’ils soient bien garés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.