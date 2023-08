Tomate française : la filière provençale contre-attaque !

Elle brille sous un soleil de plomb et sa récolte bat son plein au cœur du Vaucluse. Mais cette année encore, la production de cette star de l'été ne suffira pas à alimenter le marché français. À Uchaux, une machine tourne à plein régime chaque jour pour ramasser une centaine de tonnes d'une variété très prisée par les industriels. Un million de tonnes de tomates transformées sont consommées chaque année. Les Français en raffolent de ces produits. Pour passer du champ à l'assiette, une équipe de TF1 a pris la direction de la plus grande usine de transformation de l'Hexagone. Entre juillet et septembre, des rivières de tomate défilent 24 heures sur 24 chez "Panier Provençal" à Tarascon (Bouches-du-Rhône). Une fois lavées, les tomates sont triées avant d'être réduites en jus, sauce, purée ou concentrée. A chaque arrivage, même opération, Émeline Mongaill, laborantine qualité, prélève et contrôle la qualité du produit. Conditionnées en fût, ces tomates transformées alimentent des industriels dans toute la France. Aujourd'hui, près de 90 % des tomates transformées proviennent majoritairement d'Espagne et du Portugal. Relancée la filière en Provence, c'est la mission d'André Bernard, président de La Sonito (Société nationale interprofessionnelle de la tomate). Afin d'être plus performant, les agriculteurs doivent investir dans de nouvelles machines. Il faudra plusieurs années pour augmenter la production de tomates en France. TF1 | Reportage E. Binet, H.P Amar