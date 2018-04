Des tomates bio, mais pas si écolos

La consommation de produits bio a multiplié par trois depuis dix ans. Pour les producteurs, il devient difficile de répondre à la demande. Ce qui les amène à jouer avec les règlementations. À Almeria, au sud de l'Espagne, Francisco Sanchez produit chaque année quatre millions de tomates dans ses serres. Une production intensive et certifiée bio, mais comment cela est-elle possible ? Notre équipe est partie à sa rencontre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.