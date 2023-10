Tomates, huile d'olive, parmesan : les produits italiens menacés

La tomate est l'un des produits phare de l'Italie. Nous sommes en pleine saison de la récolte, au nord du pays. Pour la première fois depuis cinquante ans, Ivo Risoli, un agriculteur, ne cueillera presque aucun fruit dans son champ où 80 hectares sont détruits. En cause, les fortes chaleurs suivies d'un épisode de grêle inédit, en fin juillet dernier. Cela a tout ravagé. L'Italie est le troisième producteur mondial de tomates derrière les États-Unis et la Chine. Quelles sont les conséquences dans nos assiettes ? Car les Français raffolent des produits italiens, comme la pâte, la pizza ou encore la fameuse sauce tomate. La France est l'un des meilleurs clients de l'Italie. Les intempéries à répétition et la hausse du coût de l'énergie ont fait bondir le prix de la tomate. Les clients français vont payer leur sauce plus chère. Mais tous les produits italiens risquent de flamber dans nos rayons. Dans la région d'Émilie-Romagne, le cœur agricole du pays, les pluies torrentielles en mai dernier ont fait des dégâts colossaux. Sergio Spada, producteur d'huile d'olive, a perdu 3 000 arbres. L'huile de Brisighella est primée dans le monde entier. Son prix atteint aujourd'hui des records, soit 32 euros le litre. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage É. Despatureaux, N. Clerc, M. H. Maisonhaute