Tomates sous serre : une hausse des prix inévitable ?

Au rayon fruits et légumes de ce supermarché, 80% des tomates sont d'origine locale. Cela tombe bien, car ce sont celles que les Français préfèrent. Mauvaise nouvelle : ces prochaines semaines, ces étals risquent d'être moins fournis en origine France. Sous les serres de ce producteur de tomates en Bretagne, les cultures sont toutes atteintes d'une maladie à cause de l'humidité. Si la serre est humide, c'est parce que la température est inhabituelle. Elle est de 17°C au lieu de 21°C nécessaires. Ce maraîcher a complètement arrêté de chauffer en raison de l'envolée des prix du gaz. Il craint de perdre la moitié de sa production. Le pays compte près de 1 200 hectares de serres comme celle-là. Cela représente 9 tomates sur 10 consommées par les Français. Des cultures deux fois plus gourmandes en énergie que les tomates de saison. C'est impensable aussi pour la filière qui souhaite rester compétitive face à la tomate espagnole ou marocaine. Dans le panier des Français, ce fruit reste le plus apprécié. Tous les ans, chaque personne en consomme près de quatorze kilos. T F1 | Reportage T. Leproux, M. Giraud