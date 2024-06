Tondeuse ou robot : le match

Il y a ceux qui marchent derrière leur tondeuse et ceux qui la regardent marcher, deux attitudes et deux gabarits. La première différence de taille concerne le prix. La dépense pour une tondeuse varie entre 400 à 500 euros pour une surface d'environ 800 m² à et 1 000 m², tandis que le robot à 1 000 euros pour la même surface. Un premier point pour la tondeuse thermique. Chez Xavier, le son de sa tondeuse avoisine depuis quatre ans les 90 décibels, un niveau de bruit jugé nocif par les scientifiques. De son côté, le robot de Pierre joue bien plus discret, avec un bruit divisé par deux. En matière de dépense énergétique, une tondeuse à essence consomme environ 80 euros de carburant par saison contre une trentaine d'euros d'électricité pour charger un robot sans compter, bien sûr, sur les efforts physiques économisés. Au niveau de la rapidité, là aussi, il n'y a pas photo. S'il faut un quart d'heure pour faire 200 m² avec une tondeuse, le robot, lui, mettre près de trois heures, d'autant plus si le terrain est plutôt accidenté. Enfin, si vous êtes soucieux de la qualité de votre pelouse, le robot tondeuse remportera la coupe du plus efficace. Avec cet outil, votre gazon est beaucoup plus vert et dense avec le robot. TF1 | Reportage G. Frixon, P. Delannes