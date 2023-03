Tornade aux États-Unis : ces habitants qui ont tout perdu

Et maintenant, que va-t'il se passer pour les 2 000 habitants de Rolling Fork (États-Unis) ? William a été chez lui pendant la tornade. Il ne pourra plus vivre là-bas, son habitat est totalement détruit. Heureusement, contrairement à certains dans le quartier, ce retraité avait une assurance. Elle lui a payé une semaine à l'hôtel. Que fera-t-il après ? Il ne le sait pas encore. Dans la ville, ils sont comme lui des centaines à attendre une éventuelle indemnisation. Parfois, des quartiers entiers ont disparu. Une vue aérienne permet de se rendre compte de l'ampleur des dégâts. Un expert en assurances, croisé ce lundi matin, reconnaît que la situation est inédite. "Les compagnies d'assurance font d'abord une reconnaissance aérienne, récupèrent des images de drone et vont finir par envoyer une armée d'experts" indique-t-il. Dans la ville, les travaux ont déjà commencé. L'objectif est de remettre le plus rapidement possible dans l'état de marche l'eau et l'électricité. Mais malgré tous les efforts, dans le centre-ville, aucun commerce ne pourra rouvrir rapidement. La plupart des bâtiments sont trop endommagés pour être réparés. Il faudra donc les détruire puis les reconstruire. La ville de Rolling Fork va mettre des années à se remettre de cette tornade et à reprendre une activité économique normale. TF1 | Reportage A. de Précigout, A. Poupon