Tornade dans le Pas-de-Calais : la reconstruction prendra des mois

Huit jours après la tornade, le village de Bihucourt ressemble encore à un champs de ruine. Plusieurs habitations ne tiennent plus qu'à quelques briques. Certaines seront détruites, comme celle de Chantal Codevelle et son mari. Ces derniers y vivaient depuis plus de 30 ans. Il va falloir tout raser. "Maintenant, on attend les assurances et tout pour voir... Ça avance lentement, on n'a encore rien, rien du tout", déclare l'habitante sinistrée. Une partie de ce quartier va disparaître. Pour David Codevelle, le fils de Chantal, c'est un morceau de l'histoire de Bihucourt qui part en poussière. "À côté c'est déjà détruit, et puis derrière l'église. Quatre maisons où on connaît les gens, qui vont raser leurs maisons. C'est très choquant", confie-t-il. Et puis il y a un autre problème, l'amiante. Beaucoup de maisons étaient couvertes par ces tuiles d'amiante vieilles des années 70 et 80. Plusieurs ont été disloquées dans la tornade. Alors dans le village, on attend un rapport d'expertise pour évaluer le danger. "Quand il y a débris, il y a poussière. Là, il y a danger qu'on respire des fibres d'amiante. Et c'est dangereux pour la santé", déclare le maire. TF1 | Reportage S. Hembert, G. Delobette