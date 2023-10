Tornade dans le Var : des dégâts spectaculaires

Il n'a duré que deux minutes, mais le coup de vent a tout détruit sur son passage. Même des arbres n'ont pas résisté aux rafales de plus de 100 km/h. À Vidauban, la tempête était très localisée et a touché plus d'une vingtaine d'habitations, comme celle d'Olivia Gargas. Elle a encore du mal à réaliser. Sa toiture s'est envolée, alors qu'elle dormait. "Ma maison se soulevait. J'ai vite couru dans la chambre de mon fils pour aller le chercher et le prendre contre moi pour vite sortir de la maison et me mettre à l'abri dans la voiture", raconte-t-elle, très émue. La force du vent a soufflé sa baie vitrée. Les tuiles du toit ont ensuite volé. Sa maison est inhabitable. En attendant les réparations, Olivia et sa famille dormiront chez des proches. Au bout de la rue, Martine Wentzel est aussi sous le choc. C'est une miraculée. En se levant ce matin et en se préparant un café, "il y a eu le souffle qui est arrivé qui m'a transporté au plafond. J'ai été soulevée. J'ai touché le plafond", raconte-t-elle, encore très marquée. Martine a eu de la chance. Elle n'est que légèrement blessée à la jambe. La tempête a aussi balayé son jardin, méconnaissable, comme celui de son voisin. Leur mur a été renversé par la chute d'un arbre. Le maire de Vidauban a déjà demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturel pour accélérer les démarches des habitants sinistrés. TF1 | Reportage L. Lefrançois, P. Fontalba