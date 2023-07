Tornade : un mort et des dégâts spectaculaires

Il ne reste plus grand-chose de la maison. Le toit s’est écroulé. La famille a tout perdu. Ce lundi matin, vers 11h30, des vents d’une extrême violence ont balayé une vallée du Doubs. Une tornade a traversé quelques villages. Celui qu’on voit dans les images est le plus touché. Près de 80 maisons sont endommagées. Aucune personne n’a été blessée. Rapidement, la solidarité se met en marche. Agriculteurs, voisins, gens de passage, tout le monde se mobilise. Sur la place du village, l’église a perdu de nombreuses tuiles. La pluie pourrait revenir, il faut la protéger au plus vite. Il faudra aussi reloger cinq personnes. Le travail des pompiers, lui, ne fait que commencer. Sur un couloir d’une cinquantaine de kilomètres, la tornade a tout emporté, même une partie de la forêt. De l’autre côté de la frontière, en Suisse, le vent a soufflé à plus de 200 kilomètres heure. Le bilan est plus lourd, une quarantaine de blessés et un mort, écrasé par une grue, alors qu’il était dans son véhicule. TF1 | Reportage I. Blonz, G. Martin