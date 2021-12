Tornades aux États-Unis : des sinistrés traumatisés

Quatre jours après la catastrophe, Mayfield au Kentucky est méconnaissable. Avant le passage de la tornade, découvrez dans le reportage en tête de cet article à quoi ressemblait la petite ville américaine, des quartiers résidentiels et des rues arborées. Aujourd'hui, elle n'est plus qu'un amas de ruines. Symbole de cette catastrophe, l'usine de bougie est intégralement détruite alors que 110 employés étaient à l'intérieur. Jim Douglas est l'un des miraculés. Il raconte la nuit passée sous les décombres. "J'étais tout en dessous. Ma tête était sur le côté. Les gens criaient : où es-tu ? Et je leur ai dit venir ici", dit-il encore sous le choc. Quelques jours après la tempête, les résidents récupèrent ce qu'ils peuvent. Beaucoup sont encore choqués par ce qu'ils viennent de vivre. Absente au moment de la catastrophe, Teresa Herndon découvre que sa maison s'est littéralement envolée. Il ne reste que les marches de l'entrée". Spontanément, des volontaires sont venus l'aider à retrouver des morceaux de sa vie d'avant."Je n'ai appelé personne. Ils sont venus comme ça. Je suis arrivé et ils étaient là", dit-elle. Alors que les recherches continuent pour retrouver des survivants, près d'une centaine de personnes est encore portée disparue. TF1 | Reportage L. Merlier