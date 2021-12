Tornades aux Etats-Unis : la solidarité s'organise à Mayfield

Il venait tout juste d'achever la rénovation de sa vieille maison : “Ça, c'était la cuisine, là le porche et là le cellier”. Il était parti quelques minutes avant que la tornade n'emporte le toit, avec des vents à 400 km. “Tout s’est envolé. Mais je suis vivant, c'est tout ce qui compte”. Entouré de sa famille, il vit à l'abri chez sa petite fille. “Je vais faire détruire tout ça, ça me coûterait bien plus cher à remettre en état. De toute façon, je n'ai pas d'assurance, je ne peux pas me le permettre”. Associations et églises militaires organisent l'aide pour ceux qui ont tout perdu. Des familles avec des enfants en bas âge comme celle-ci : “C'est dur de perdre sa maison, très dur. Tous ces efforts envolés. C'est pour ça qu'on vient là, voir ce qu'ils peuvent nous donner”. Des dizaines de bénévoles leur remettent des produits de première nécessité. “Je suis de tout cœur avec les autres personnes qui ont tout perdu et reconnaissant d'avoir cette communauté qui nous aide tant”. “On voit des Invalides, des personnes âgées, des enfants handicapés. C'est très difficile”. Les écoles du district ont aussi organisé une collecte et apporté 4 bus entiers de denrées. “Tout le monde s'entraide pour essayer d'améliorer la vie de ces gens, c'est incroyable ! On a même des gens qui nous apportent des plats qu'ils ont cuisinés eux-mêmes, c'est formidable ! En tout, 5 tonnes de vivres déjà apportés par des entreprises ou de simples particuliers. “Quand vous voyez votre communauté souffrir, vous n'avez pas d'autre choix que d'aider”. Dans la ville avant la tombée de la nuit, tous essaient d'avancer, car les autorités imposent un couvre-feu à 19h pour des raisons de sécurité. Juste avant, les équipes cynophiles pensent détecter une présence dans les décombres de cette maison. Fausse alerte. Soixante heures après le passage des tornades, les chances de retrouver des survivants s'amenuisent. TF1 | Reportage A. Monnier, B. Guez