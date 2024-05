Tornades aux États-Unis : l'Oklahoma durement frappé

La petite ville de Sulphur n'est plus qu'un immense tas de débris. La tornade a laissé une grande partie des 5 000 habitants sans toit, sans emploi aussi. Sur la rue principale, tous les commerces ont été soufflés, comme la boutique que Julie Cox tenait depuis treize ans. Face à l'ampleur des dégâts, le gouverneur a décrété l'état d'urgence pour 30 jours. Le nettoyage et la reconstruction prendront des mois. En tout, ce week-end, plus de 130 tornades ont touché trois États du centre des États-Unis. Mais comment se forment ces phénomènes aussi furtifs que localisés ? Les bandes orageuses font descendre de l'air froid. En parallèle, de l'air chaud monte du sol et s'enroule autour du courant. C'est ainsi que se crée un tourbillon. En moyenne, une tornade se déplace à 33 kilomètres par heure pendant cinq à dix minutes sur une distance qui peut aller de quelques mètres à quelques kilomètres et sur une largeur de 50 mètres, en général. Les vents tourbillonnants peuvent atteindre jusqu'à 450 kilomètres par heure. Et le pire est peut-être à venir, d'abord, car le pic de la saison des tornades se situe fin mai, et, ensuite, parce qu'un phénomène météo appelé "la Niña" va augmenter les risques d'orages et, donc, de tornades. TF1 | Reportage A. Monnier, H. Massiot