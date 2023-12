Tornades en série : six morts dans le Tennessee

Une habitante effrayée filme une tornade, ce samedi 9 décembre 2023, depuis son jardin. La trajectoire est totalement imprévisible. Quelques mètres d'écart et sa maison sera soit détruite, soit épargnée. Elle ne sera finalement pas touchée, mais d'autres n'ont pas eu cette chance. Un homme s'inquiète pour ses voisins dont la maison est éventrée par la chute d'un arbre. L'État du Tennessee a été traversé par une tempête monstre hier, samedi 9 décembre. Ce sont des orages d'une violence rare accompagnés d'éclairs et de tornades qui s'abattent habituellement au printemps sur cette zone du pays. L'explication, c'est la conjonction de deux facteurs : de l'air froid descendu du Canada plus tôt que d'habitude, il rencontre une masse d'air chaud venu du golfe du Mexique. En résultent des orages appelés "supercellulaires". La tempête a fait des dizaines de blessés et causé la mort de six personnes, dont un enfant. Alors que les températures s'apprêtent à chuter, la mairie de Nashville annonce le déclenchement d'un plan d'urgence pour venir en aide aux sinistrés. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage D. Piereschi