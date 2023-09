Tornades, inondations : d'importants dégâts dans la soirée et la nuit

Cela n'a duré que dix secondes selon les témoins. Plusieurs bâtiments agricoles de la Mayenne ont été ravagés par une tornade dimanche soir. Les agriculteurs touchés peinent à réaliser ce qu'ils ont vécu. Trente ans de travail ont été balayés pendant quelques secondes. Un exploitant agricole a tout perdu. " On a monté des bâtiments, on a amélioré, et c'est fou. Il n'y a pas de mot. Maintenant, on va attendre les assurances, les experts et puis on va voir ce qu'on va devenir", déplore-t-il à la caméra de TF1. À 700 km de là, dans le Gers, un habitant ne s'attendait pas non plus à un épisode orageux aussi violent. Il suffit d'entrer dans son hangar pour s'en rendre compte. La tôle est perforée de toute part, comme ces 3 000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. La moitié est détruite. Même stupéfaction en Haute-Vienne après une soirée de pluie torrentielle. Des jardins et des maisons inondés dans plusieurs communes du département. Une école à Limoges a vu une partie de sa toiture s'envoler. L'établissement sera fermé plusieurs semaines. Le vent a également soufflé fort à Pau. Des rafales à 135 km/h ont arraché les arbres venus s'écraser sur des voitures stationnées sans faire de blesser. TF1 | Reportage S. Chevallereau, K. Gaignoux, P. Mislanghe