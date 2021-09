Toscane : à la découverte de la Maremme

La Maremme, une région italienne aux faux airs de Camargue ou de far west. Pendant longtemps, cette région italienne n'était qu'un marécage infesté de moustique. De grands travaux au XIXe siècle ont permis de la rendre luxuriante. Notre première rencontre se fait au petit matin avec des cow-boys. En Italie, on les appelle des butteri, des éleveurs de vaches. Des vaches à longues cornes qui ont un goût particulier. Elles mangent de l'herbe salée. Ce sont les seules vaches capables de résister à la chaleur et à l'humidité de la Maremme. Pour arpenter des grands pâturages côtiers, les butteri ne quittent jamais leurs chevaux. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'une poignée. Avant les Romains, ce sont les Étrusques qui se sont installés dans cette région. Une très vieille civilisation prospère, dont il reste encore quelques vestiges comme des nécropoles ou des ruines. À l'intérieur des terres, l'eau turquoise des bains de Saturnia donne envie. Mais pour s'y rafraîchir, c'est raté. Dans cette station thermale, l'eau à 37° toute l'année. Elle est très prisée des Italiens pour ses bienfaits supposés sur la santé. La suite dans le reportage ci-dessus.