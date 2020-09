Total : la raffinerie de Grandspuits reconvertie dans les bioplastiques ?

Total a annoncé mardi l'arrêt des activités de raffinage de Grandpuits en Seine-et-Marne. Le groupe promet qu'il n'y aura aucun licenciement et le site pourrait être reconverti dans la fabrication de biocarburant. Cette démarche du pétrolier français s'inscrit dans une stratégie engagée depuis plusieurs mois pour verdir sa production d'énergie.