Total : primes et hausses de salaires pour les employés

Ce jeudi après-midi, devant cette raffinerie en Normandie, les employés de Total Énergies ont le sourire. Les salaires ont été revus à la hausse. Augmenter en moyenne de 7 % en décembre aujourd’hui, c’est 0,5 % en plus. Les 14 000 salariés français sont concernés. L’entreprise va aussi doper les bonus pour les cadres, comme pour les ouvriers. "Ce sont des hausses exceptionnelles. Ils ont mis entre 3 000 et 6 000 euros au mois de décembre, le minimum était de 3 000 euros. Et le minimum de l’augmentation générale sera de 2 000 euros sur base annuelle, pour les salaires les plus bas", annonçait Isabelle Patrier, directrice France de Total Énergies. Pourquoi de telles annonces maintenant ? Pour les syndicats, le timing n’est pas choisi au hasard. La semaine prochaine, le géant pétrolier doit présenter ses bénéfices annuels. Et il s’annonce déjà record, il dépasserait les 20 Milliards d’euros. Historique pour Total Énergies, mais aussi pour l’ensemble du secteur pétrolier. Les cinq plus grosses compagnies mondiales ont enregistré plus de 190 milliards d’euros de bénéfices en 2022. Plus le prix du carburant flambe, plus ils font de marge. Comment les géants du pétrole vont-ils réinvestir ces superprofits ? Total Énergies, dit vouloir continuer à financer les énergies renouvelables, pour accélérer la transition énergétique. TF1 | Reportage E. Despatureaux, M. Stiti, F. Fernandez