Total : un geste dès ce week-end sur les carburants

Ce geste est tant attendu depuis plusieurs semaines. Voici la déclaration du PDG de TotalEnergies en exclusivité sur TF1 : "Les mesures que nous annonçons, c'est que, dans toutes les stations de TotalEnergies en 2023, le diesel et l'essence ne dépasseront pas 1,99 euro". Il ne s'agit pas d'une ristourne de dix ou 20 centimes à la pompe, mais un bouclier tarifaire. Ceci va prendre effet à partir de quand et pendant combien de temps ? "Dès samedi, le prix sur les autoroutes, chez TotalEnergies, du super et du diesel seront au maximum à 1,99 euro. Dans toutes les stations hors autoroute, ça sera le 1er mars. On ne va pas faire ça pour deux ni trois mois, mais on le fait pour toute l'année" a répondu le PDG. Cela concerne toutes les stations-services TotalEnergies, qui comptent 3 400 dans le pays. Quels carburants sont concernés ? Le sans-plomb 95. Actuellement, son prix est de 2 euros et quelques, mais cela passera à 1,99 euro. Le diesel qui est déjà à ce prix-là n'augmentera pas. Le sans-plomb 98 et le diesel Excellium de qualité supérieure ne sont pas concernés par cette mesure. Dans toutes les stations qui affichent des prix sous les 2 euros, pour l'instant, rien ne change. TF1 | Reportage P. Gallaccio, B. Chastagner, E. Briard