TotalEnergies quitte la Bourse de Paris pour Wall Street ?

Notre pétrolier national envisage de quitter la bourse de Paris pour Wall Street à New York, même si le siège du groupe reste en France. Cela serait un coup dur pour la bourse de Paris verrait partir la quatrième société française, valant 160 milliards d’euros, et un coup dur pour la France qui verrait s'éloigner une entreprise stratégique pour l’approvisionnement en énergie. Les actionnaires de Total sont déjà américains à 47%. Alors, TotalEnergies serait-elle un traître à la patrie ? La vérité est plus embarrassante. Les Français et les Européens ne veulent plus acheter d’actions de société pétrolière à cause des critiques écologistes, une pudeur que n’ont pas les investisseurs outre-atlantique. C’est d’ailleurs la société française toute entière qui malmène le pétrolier, et pas seulement les boursiers. Il n’y a même pas une semaine, a eu lieu la polémique sur le superprofit de l’or noir. La mairie de Paris a même dissuadé Total d’être sponsor des JO. Cacher les barils que l'on ne saurait voir, même si on fait le plein d’essence toutes les semaines. Et si c’était la patrie qui n’aimait pas assez ses entreprises ?