TotalEnergies : un projet controversé en Ouganda

C'est au cœur de l'Ouganda, en Afrique de l'Est, que se trouve l'un des 426 puits de forage de pétrole que TotalEnergies va exploiter d'ici deux ans. Un tiers des puits sont situés dans le parc protégé des Murchison Falls, le plus vaste et le plus visité du pays pour la richesse de sa faune et sa flore. Face aux critiques, le groupe nous a ouvert les portes de ce chantier colossal, encadré par le porte-parole du groupe. "Là, nous arrivons sur un wellpad, un groupement de puits", nous fait-on savoir. L'exploitation d'hydrocarbure est aujourd'hui décriée. Pendant la visite, Total s'évertue à nous montrer que ce projet ne se fait pas au détriment de l'environnement et de la population locale. Premier argument, le groupe pétrolier assure qu'une fois l'exploitation achevée, tout redeviendra comme avant et que ses puits sont déployés dans une infime partie du parc. À l'extérieur du site, pour mener à bien son méga projet, Total a racheté des terres agricoles et détruit des maisons. 100 000 personnes sont concernées, dont 5 000 sont à reloger. Là encore, le géant français nous montre des maisons flambant neuves, avec l'eau et l'électricité payées par le groupe. En France et en Europe, ce projet fait polémique. Le chantier est compliqué, car l'Ouganda est enclavé, sans accès à la mer. Le pétrole doit donc être acheminé par un oléoduc de 1 443 km, chauffé à 50°C jusqu'en Tanzanie, et va traverser plusieurs zones protégées avec des risques pour l'environnement. Plusieurs ONG ont attaqué Total en justice, mais leurs demandes ont été jugées irrecevables cet après-midi par le tribunal de Paris. TF1 | Reportage C. Abel, J. Bervillé, S. Roland