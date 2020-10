Touchés par une forme sévère de Covid-19, ils racontent leur renaissance

Parmi les très nombreuses personnes contaminées par le coronavirus, une petite minorité garde des séquelles pendant de longs mois. Leur convalescence est parfois douloureuse. C'est le cas notamment de Richard Village. Depuis sa sortie de l'hôpital, il tente de reprendre la main sur son corps affaibli : il fabrique une cuisine extérieure, terrasse son jardin et refait sa salle de bain. Le handballeur semi-professionnel Randy Bala Baya Yala, lui, a repris son entraînement. Pour eux, le retour à la vie d'avant n'est pas un retour en arrière, mais un aboutissement.