Toulouse : 44°C ressentis ce lundi 22 juillet

C'est reparti pour un épisode de canicule. Pour l'instant, elle touche surtout le centre et le sud-ouest de l'Hexagone. Les températures ressenties ont largement dépassé les 40°C dans certaines villes, avec 44 notamment à Toulouse. L'affluence a d'ailleurs été modeste dans les rues de la ville. Une journée dans la fournaise que nous font vivre nos reporters.