Toulouse abrite le "plus grand vaccinodrome de l'Union Européenne" : comment fonctionne-t-il ?

Dans le vaccinodrome de Toulouse, les apprentis pharmaciens s'activent. Chacun d'entre eux doit préparer 500 doses de Pfizer. À la chaîne, ils remplissent des seringues pendant douze heures. Samedi, 13 500 personnes y ont été vaccinées. Un record en Europe. Face à un tel afflux, les frigos doivent sans cesse être réapprovisionnés. "Là-dedans, on va prendre les doses pour la journée. Donc, il faut toujours qu'on ait suffisamment de doses pour pouvoir soutenir du matin au soir. Pas non plus qu'il y en ait trop", explique Alix Cramon, pharmacien, référent étudiant au vaccinodrome Covid-19. À peine terminées, les doses sont acheminées dans la salle d'injection par les coureurs, qui sont toujours en mouvement. "Il faut faire pas mal d'aller-retour en général. Les coureurs, je pense que c'était pour le petit côté humoristique, peut-être", s'exprime une jeune femme. "Pour ne pas faire attendre les patients, les vaccinateurs, il ne faut pas qu'il y ait un bouchon", ajoute une autre. Entre le formulaire à remplir, la prise de température, l'injection, le repos, le circuit vaccinal dure à peine 30 minutes. Grâce à cette cadence, 1 000 personnes peuvent être vaccinées chaque heure. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.