Toulouse : le quartier du Mirail sous tension

C'est un quartier sensible de Toulouse où vivent près de 40 000 personnes. Depuis quatre jours, des violences éclatent chaque nuit dans le Mirail. Des dizaines de voitures brûlées, du mobilier urbain saccagé... Une vingtaine de personnes, dont plusieurs mineurs, ont été interpellées. Un jeune de 18 ans, sans casier judiciaire, a notamment été condamné à six mois de prison avec sursis pour jets de pierres sur une voiture de police. Comment en est-on arrivé là ?