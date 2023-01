Toupargel : 1600 emplois menacés

Nabil réalise sûrement l’une de ses dernières livraisons. Son entreprise, spécialisée dans les surgelés à domicile, va très certainement être placée en liquidation judiciaire. Comme les 1 600 salariés partout en France, son emploi est menacé. “Il y a des personnes qui ont travaillé ici depuis très très longtemps, c’est une histoire qui se termine, on va dire, brusquement”, réagit-il. Pour expliquer une telle situation, le jeune livreur pense que l’entreprise n’a pas su évoluer avec son temps. Place du Marché, anciennement Toupargel, emploie 70 personnes à Argenton. Jean-Noël dénonce de sérieux problèmes d’organisation. Le marché du surgelé se porte pourtant très bien, mais les clients se tournent vers des enseignes haut de gamme et aux services plus attractifs. Pour continuer à être rentable, il manque 130 000 clients à l’entreprise. Pour l’instant, aucun repreneur ne s'est manifesté. Le tribunal de commerce de Lyon décidera d’une probable liquidation judiciaire la semaine prochaine. TF1 | Reportage A. Lebranchu, A. Coulon, F. Couturon