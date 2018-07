Le Tour de France fait la promotion du vélo pour tous

Julian Alaphilippe a remporté la deuxième étape du Tour de France ce mardi 24 juillet. Il aura sans doute donné envie à beaucoup d'enfants de faire comme lui un jour. Pour entretenir ce genre de vocation, des stages sont organisés dans les villes-étapes. Sous forme de jeu pour les enfants, et de questionnaires pour les plus grands. Par ces ateliers proposés, le Tour entend contribuer au développement de l'usage de la bicyclette en ville. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.