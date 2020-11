Tour du monde en solitaire : une course contre le plastique

Des millions de tonnes de plastique dans les océans qui se décomposent en microplastique. Des fibres invisibles à l'œil nu, mais tout aussi dangereuses pour l'environnement. Pour lutter contre cette pollution, Fabrice Amédéo a décidé de mettre son Vendée Globe au service des scientifiques. Cette collaboration permettra de mesurer la densité et d'étudier la répartition des plastiques dans des zones jusque-là jamais étudiées. Ce matin, il fait visiter son bateau au président de l'Ifremer, François Houllier, dont les équipes vont pouvoir travailler à partir des données recueillies par le skipper. Grâce à deux capteurs, il va mesurer en temps réel l'état des océans. L'eau de mer est pompée jusqu'à un appareil, trois filtres permettent de récolter des fibres plastiques, plus fine qu'un cheveu. À la fin de la course, les filtres sont envoyés au laboratoire de l'Ifremer de Brest. Ce dernier analyse déjà les échantillons prélevés lors d'une course en juin dernier. La confirmation viendra ensuite de l'analyse au spectromètre.