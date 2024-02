Tour Eiffel en allumettes : "Le livre des records" cède face à la fronde !

La nouvelle a mis le sourire aux lèvres de son concepteur. Sa Tour Eiffel en allumettes est enfin certifiée par le Guinness Book, la plus grande du monde. "C'est un ascenseur émotionnel, c'est-à-dire que pendant huit années, j'ai toujours cru que j'étais en train de construire la plus haute structure en allumettes. Et la première décision qui a été prise par Guinness Book, je l'ai sentie comme dure et cruelle. Mais c'est une très bonne nouvelle pour moi, je suis satisfait du dénouement", se réjouit Richard Plaud, détenteur du record du monde de la plus haute Tour Eiffel en allumettes. Nous l'avions rencontré chez lui, dépité, la semaine dernière. Le record lui avait été refusé pour un détail, le petit bout rouge inflammable ou plutôt son absence pour la construction. Richard n'a utilisé que des tiges d'allumettes. Tout son travail en huit années de construction, 706 900 petits bouts de bois méthodiquement collés un à un, a failli ne pas être récompensé. "Nous sommes heureux de pouvoir admettre que nous avons été un peu trop durs sur le type de matériels nécessaire dans cette tentative et celle de Richard est officiellement incroyable.", a reconnu Mark McKinley, juge - Guinness Book des records. Environ 7,19 m de haut, le grand rêve de Richard s'est officiellement réalisé. Aujourd'hui, la seule chose qui pourrait encore parfaire son bonheur, exposer sa Tour Eiffel aux Jeux Olympiques de Paris 2024. TF1 | Reportage N. Robertson, M. Izard