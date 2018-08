Tour Eiffel : les ratés de la nouvelle billetterie

Dans l'après-midi de ce 1er août 2018, on a constaté des fils d'attente interminables dès l'entrée, jusque sous les piliers de la tour Eiffel. Le site est fermé au public et les nombreux touristes présents en cette période de vacances ont trouvé porte close. En effet, les salariés se sont mis en grève et dénoncent la façon dont le site est organisé. Depuis le mois de juillet, la direction de la tour Eiffel veut favoriser la réservation de la visite pour lutter contre les temps d'attente extrême. Cependant aucun ticket n'est disponible avant le 18 août 2018. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/08/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er août 2018, des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.