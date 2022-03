Tourisme : à l'école des animateurs

Vous les croisez à chaque vacances. Les animateurs mettent l'ambiance et transpirent pour vous donner le sourire. Ils ressemblent à des professionnels, pourtant ces jeunes sont en formation. Au pied des pistes, ils tentent d'établir le contact avec les skieurs. Comme la mascotte Barnabé qui a intégré cette école un peu particulière, la seule installée au cœur d'une station touristique à Valfréjus, en Savoie. Retour en classe. L'attitude, le vocabulaire et l'histoire de la montagne, ici tout est étudié. Ces élèves âgés de 28 à 27 ans viennent des quatre coins du pays. La plupart d'entre eux sont en reconversion. En quelques mois, Gabin a réussi à vaincre sa timidité. Ce jour-là, un recruteur pour des campings dans le sud du pays assiste aux répétitions d'un spectacle. Après une année de formation et un diplôme reconnu, ces animateurs pourront travailler à la montagne comme au bord de la mer, en France comme à l'étranger. T F1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand