Tourisme : c'est le moment d'aller à Londres

Pour immortaliser leurs clichés de Londres, ils viennent du monde entier. Mais cet été, la capitale anglaise doit faire sans les millions de visiteurs qui s'y pressent habituellement. Autorisés à venir sans quatorzaine seulement depuis quelques jours, à condition d'être doublement vaccinés et testés, les touristes étrangers restent peu nombreux. Arrivés de Hollande ou de Belgique, ils sont surtout soulagés. Cela faisait plus d'un an que David Rouland n'avait pas touché au volant de son taxi. Ce guide français embarque d'habitude des visiteurs sept jours sur sept. Il en viendrait presque à regretter les embouteillages londoniens. En trente ans dans la capitale anglaise, il n'a jamais vécu pareille situation. Les rues et les sites touristiques de la ville sont vides. "C'est un bon plan de venir à Londres maintenant si l'on peut", précise-t-il. Les Britanniques redécouvrent leur capital plus paisible. Aller observer les gardes du palais de Buckingham, presque dans l'intimité, est justement le programme de la journée pour une bande d'amies anglaises. Elles auraient normalement dû faire la queue pendant longtemps, mais aujourd'hui, ce n'est pas la peine. La ville de Londres a bien compris qu'il faut miser sur ses touristes locaux pour survivre. Pour y parvenir, elle ne lésine pas sur les vidéos publicitaires et a débloqué un budget de 7 millions d'euros. L'enjeu économique est de taille.