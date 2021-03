Les Landes préparent la saison estivale

Sur le front de mer, les pelleteuses sont en action pour effacer les traces laissées par les tempêtes hivernales. "Actuellement, on est en train de préparer les plateformes, de désensabler l'arrière de la dune, parce que cet hiver, on a eu des tempêtes assez conséquentes", a indiqué Richard Larbaigt, directeur des services techniques de Seignosse. Au bord du lac d'Hossegor, l'hôtel du Parc a été entièrement refait à neuf pour l'été. Les prix des hébergements varient entre 80 et 200 euros la nuit. Et déjà, les 84 chambres de l'établissement affichent un taux de remplissage de plus de 25% pour juillet. "C'est parti pour la saison. On rouvre vendredi... La vitesse à laquelle ça monte, on peut espérer être au complet très très rapidement. Mais je pense qu'avant l'été, nous serons sur un taux d'occupation au-delà des 90-92%", a expliqué Sébastien Tardet, directeur d'hôtel. Plus au sud à Labenne, un camping est encore en chantier. L'établissement a investi huit millions d'euros dans une nouvelle piscine. "Donc là, vous avez l'espace aquatique que nous avions jusqu'à cette année et qui va donc se doubler par tout ce développement, avec un thème volcanique", a indiqué Bruno Carriquiry, le directeur.