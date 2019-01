Tourisme de masse : les mesures chocs des villes

Venise va bientôt faire payer l'entrée dans la ville de 2,5 à dix euros par personne dès l'été prochain. Amsterdam a aussi décidé de donner la priorité à ses habitants. La mairie de Barcelone, elle, a adopté une nouvelle politique, la décroissance touristique. Partout dans le monde, de nombreux sites, qui avaient tout misé sur le tourisme de masse, cherchent désormais à s'inventer un nouveau modèle de développement plus modéré. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/01/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.