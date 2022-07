Tourisme : des maires en guerre contre la surfréquentation

Le décor des Gorges du Loup est idyllique. Une rivière sauvage et rafraîchissante où l'on vient passer la journée, victime de son succès depuis quelques années. Car en pleine saison estivale, plus d'un millier de personnes passent ici chaque jour. Une surfréquentation qui pose des problèmes de stationnement, de pollution et de sécurité. Face à cette situation, trois maires ont décidé d'interdire le stationnement sur la route des Gorges, devenu anarchique et dangereux. Désormais dans les offices de tourisme alentour, il n’y a plus de brochure sur le site de baignade. Il est demandé de ne plus en faire la promotion. Les élus ne veulent pas interdire l'accès au site, mais le réguler. C'est-à-dire limiter le nombre de visiteurs par jour, comme dans les Calanques de Marseille. À Pont du Loup, porte d'entrée des Gorges, les commerçants ne sont pas contre, à certaines conditions. L'enjeu est de trouver l'équilibre entre l'économie et la préservation de l'environnement dans ce site naturel, toujours plus convoité par les vacanciers. TF1 | Reportage V. Capus, B. Taïb