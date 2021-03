Tourisme en Espagne : la Costa Brava à l’heure du Covid

Ils sont l'emblème de la ville, le symbole d'une économie tournée vers la fête. Mais depuis un an, ces néons en boîtes de nuit restent éteints et sans musique. Ils donnent à Lloret de Mar des allures de ville fantôme comme si la fête appartenait au passé. Sur la Costa Brava, le triptyque soleil-plage-mer a toujours attiré les étrangers. Mais à cause de la pandémie, cette clientèle internationale n'était plus au rendez-vous. Eva Illa, propriétaire de la plus grande boîte de nuit de la région, est dans l'inquiétude totale. Son local n'est ouvert que quatorze jours en 2020. Une saison totalement perdue. En contrepartie, elle a reçu 10 000 euros d'aides de l'État, mais à peine suffisant pour couvrir ses charges fixes. "Si la situation ne s'améliore pas, toutes les boîtes de nuit vont fermer, tous les bars aussi. C'est vraiment compliqué. On ne tiendra pas longtemps", déplore-t-elle. Selon ses prévisions, il ne lui reste que six mois pour tenir. Et si elle a l'idée de vendre en urgence sa boîte de nuit, il lui est difficile de trouver un repreneur, faute de certitude quant à une possible réouverture. Un cas loin d'être à part dans une ville où le tourisme représente 90% du PIB. Alors, les rares établissements, qui peuvent encore accueillir du public, sont obligés de mettre toutes les chances de leur côté, quitte à brader les prix. Des professionnels travaillent donc à perte. Et faute de touristes étrangers, la stratégie n'aura pas permis aux plus petits commerces de survivre. La plupart ont déjà baissé leur rideau. Combien ont fait faillite ? La suite dans le reportage ci-dessus.